Hyundai вложит $3,1 млрд в американские заводы, может построить новый

Автопроизводитель Hyundai Motor планирует инвестировать $3,1 млрд в существующие заводы в США, а также изучает возможность строительства нового предприятия, заявил президент компании Чон Джинхэн журналистам.

Южнокорейская группа, в которую также входит дочерняя компания Kia Motors, в ближайшие пять лет будет вкладывать средства в НИОКР, в том числе в разработку самоуправляемых автомобилей, а также в реконструкцию существующих производств, сообщает MarketWatch.

Предыдущий пятилетний инвестиционный план предусматривал вложения группы в американские предприятия в размере $2,1 млрд.

В настоящее время у Hyundai есть завод в штате Алабама, у Kia - в Джорджии.

Как заявил Чон Джинхэн, группа рассматривает возможность строительства предприятия для выпуска моделей, которые пользуются наибольшим спросом и приносят самый значительный доход. В их число входят специально разработанные для США внедорожники и премиум-седаны Genesis.

Как сообщалось, в 2016 году Hyundai и Kia сократили продажи в мире на 2% - до 7,88 млн автомобилей. Это первое падение совокупного показателя продаж компаний с 1998 года.

Между тем в 2017 году компании за счет освоения новых рынков и по мере открытия новых заводов намерены реализовать 8,25 млн автомобилей.

Hyundai и Kia вместе занимают пятую строчку в мировом рейтинг автопроизводителей.