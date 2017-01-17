Новый глава АМПУ подверг критике работу руководства Одесского морпорта

Исполняющий обязанности председателя государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Райвис Вецкаганс в ходе производственного совещания в Одесском морском торговом порту подверг критике руководство предприятия.

По данным пресс-службы АМПУ, в течение многих лет в порту не завершается строительство "долгостроев": терминала на Карантинном молу, причала № 1-с. Более года не решается вопрос реконструкции морского вокзала с реализацией проекта "Открытое таможенное пространство".

Глава АМПУ ознакомился с ходом строительства объектов капитальных инвестиций.

В ходе совещания он обратил внимание руководителей порта на низкое качество производственной дисциплины, невыполненные обязательства перед инвесторами.

"Инвестор, который приходит в порт, не интересуют внутренние бюрократические процедуры, согласования в органах государственной власти, судебные тяжбы и прочее. Если вы берете на себя обязательства по строительству объекта - он должен быть сдан в сроки, прописанные в договоре. Мы должны создавать благоприятную среду для работы бизнеса, а не искусственные барьеры, препятствующие привлечению инвестиций", - отметил Р.Вецкаганс.

В ближайшее время он намерен встретиться с руководством компаний-инвесторов для перезагрузки отношений, определения дальнейших шагов по реализации инвестиционных проектов.

"В кратчайшие сроки мы проведем аудит недостающей, но необходимой документации, в том числе по корректировке действующих проектов, осуществим оптимальные шаги для скорейшей реализации указанных инвестиционных планов", - подчеркнул он.

Пресс-служба АМПУ напоминает, что строительство контейнерного терминала на Карантинном молу приостановлено из-за проседания волнолома еще в 2014 году. До настоящего времени между компанией-подрядчиком и портовой администрацией продолжается судебная тяжба.

Строительство причала № 1-с как части нового зернового терминала на Андросовском молу должно быть завершиться в 2014 году, однако продолжается до сих пор, а реконструкция морского вокзала Одесского порта для размещения там "Открытого таможенного пространства" (нового таможенного терминала, сервис и контроль в котором будет происходить по принципу "единого окна") тормохится из-за несогласованности действий руководства порта и проектантов.

Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.