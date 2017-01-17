Украина намерена в 2017г. запустить еще несколько поездов в Европу

Украина в течение 2017 года планирует запустить еще несколько новых поездов в европейские города, сообщил в эфире телеканала "Эспрессо" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Сейчас рассматривается новое направление на Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево-Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию. В течение последних десятилетий сложилось так, что "Поезд номер 1" у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, "Укрзализныця" запустила курсирование нового скоростного поезда "Интерсити+" № 705/706 Киев-Львов-Перемышль с 23 декабря 2016 года.

"Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн, II класса - 406 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 грн, II класса - 172 грн", – говорится в сообщении УЗ в среду.

Расписание нового поезда разработано с учетом возможности пересадки в Перемышле на поезд № 3602 Перемышль-Краков-Вроцлав, который отправляется из Перемышля в 14:29. Обратно пассажиры поезда № 6302 Вроцлав-Краков-Перемышль, прибывающего в Перемышль в 13:18, также могут продолжить путешествие поездом № 705/706 Перемышль-Киев.