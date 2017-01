BAT покупает Reynolds, станет крупнейшей табачной компанией мира

British American Tobacco Plc (BAT) договорилась о выкупе всех не принадлежащих ей в настоящее время акций Reynolds American Inc. по цене $59,64 за каждую.

Таким образом, BAT покупает 57,8%-ную долю Reynolds за $49,4 млрд, сообщается в пресс-релизе британской табачной компании.

Акционеры Reynolds получат за каждую принадлежащую им акцию по $29,44 денежными средствами и по 0,526 обыкновенной акции BAT, которые торгуются на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) в виде американских депозитарных расписок (ADR).

Предлагаемая BAT цена на 26% превышает котировки бумаг Reynolds на закрытие торгов 20 октября 2016 года, последний день перед объявлением британской компанией о заинтересованности в покупке американского производителя сигарет.

Как сообщалось, BAT, которой принадлежит 42,2% акций Reynolds American Inc., в октябре 2016 года сделала предложение о покупке оставшихся 57,8% американской компании с премией около 20% к цене закрытия 20 октября - по $56,5 за акцию. Таким образом, сумма сделки составляла $47 млрд, в том числе $20 млрд деньгами и $27 млрд акциями BAT.

Затем в ноябре, по данным источников, BAT немного повысила цену после того, как американская табачная компания отказалась от сделки на сумму $47 млрд.

British American Tobacco - один из мировых лидеров в производстве табачных изделий. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), NYSE и фондовой бирже Йоханнесбурга (JSE).

В России компания работает с 1994 года через "БАТ Россия". Она производит и продает сигареты под брендами Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, Pall Mall, Viceroy, "Ява золотая", Alliance, "Ява".

Группа Reynolds American создана в 2004 году, ее акции обращаются на Нью-йоркской фондовой бирже. Является второй по величине табачной корпорацией в США, контролирующей более четверти рынка сигарет в стране. В состав группы входят компании R.J. Reynolds Tobacco Co., American Snuff Co., Santa Fe Natural Tobacco Co., Niconovum USA Inc., Niconovum AB и R.J. Reynolds Vapor Co.

Основные бренды Reynolds - сигареты Camel и Pall Mall, бездымные табачные продукты Grizzly и Kodiak, электронные сигареты Vuse.