Доллар США во вторник дешевеет, курс иены растет 7-е торги подряд

Курс доллара США во вторник снижается относительно основных мировых валют.

Несмотря на некоторое ослабление американской нацвалюты в последние дни, главный валютный аналитик Bank of New York Mellon Нейл Меллор ожидает, что она завершит этот год ростом, сообщает MarketWatch.

"Прогноз для доллара не изменился. Большинство валют будет терять свои позиции по отношению к доллару в течение 2017 года, поскольку Федеральная резервная система делает то, что другие центральные банки не делают - повышает ставки", - отметил он.

Евро торгуется утром во вторник в районе $1,0657 против $1,0601 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 120,89 иены по сравнению со 121,05 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,41 иены против 114,2 иены по итогам прошлой торговой сессии, при этом японская нацвалюта дорожает седьмой день подряд.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, упал на 0,55%.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,56%.

Международный валютный фонд накануне улучшил прогноз роста экономики США в 2017 году на 0,1 процентного пункта - до 2,3% , в следующем году - на 0,4 п.п., до 2,5%. "Оценки для США характеризуются наивысшей степенью вероятности среди широкого диапазона возможных сценариев. Они предполагают бюджетный стимул, который приведет к повышению роста до 2,3% в 2017 году и 2,5% в 2018 году", - говорится в обзоре.

Оценка роста экономики в еврозоне на этот год повышена на 0,1 п.п. - до 1,6%. Такой же рост ожидается и в 2018 году, причем эта оценка не изменилась с прошлого, октябрьского прогноза.

МВФ также улучшил прогноз по росту экономики Японии на текущий год - на 0,2 п.п. - до 0,8%, на следующий год оценку оставил без изменений - плюс 0,5%.