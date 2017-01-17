Разрыв между богатыми и бедными в мире находится на максимуме

Восемь мультимиллиардеров владеют богатством, превышающим состояние наименее обеспеченной половины человечества, сообщает международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

В собственности восьми самых богатых людей планеты в 2016 году оказалось около 400 млрд евро, в то время как 3,6 млрд наименее обеспеченных людей располагают в сумме порядка 384 млрд евро, говорится в докладе Oxfam.

Во владении 1% самых богатых людей планеты находится 50,8% мирового капитала. На долю наиболее бедной половины человечества приходится лишь 0,16% собственности в мире.

"Новые и уточненные данные о распределении богатства в мире, в частности, из Индии и Китая, свидетельствуют о том, что наименее обеспеченная половина человечества владеет еще меньшим состоянием, чем предполагалось ранее", - отмечается в документе.

В начале прошлого года Oxfam сообщала, что 62 миллиардера владеют состоянием, равнозначным собственности 3,6 млрд самых бедных людей.