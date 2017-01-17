Цены на нефть во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом изменения достаточно слабые.

Участники рынка ждут публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду, отмечает MarketWatch.

Аналитики SEB Markets прогнозируют, что цены будут находиться в районе $55 за баррель в течение первого квартала текущего года до тех пор, пока не станет очевиден эффект от договоренностей о сокращении производства нефти между государствами ОПЕК и не входящими в картель странами.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 кв подешевели на $0,17 (0,3%) - до $55,69 за баррель. На торгах днем ранее их цена выросла на $0,41 (0,74%), завершив день на уровне $55,86 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник увеличились на $0,05 (0,1%) - до $52,42 за баррель. В понедельник в США был выходной в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Оптимизм инвесторов поддерживают заявления представителей крупнейших нефтедобывающих государств, сделанные накануне.

Государствам ОПЕК, вероятно, не потребуется расширять действующее соглашение о сокращении добычи нефти, с учетом снижения производства нефтедобывающими странами в соответствие с договоренностями, а также прогнозов увеличения спроса на нефть, заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Восстановление баланса на нефтяном рынке, медленное начало которого мы видели в 2016 году, проявится в полную силу к концу первого полугодия текущего года, - сказал он. - Конечно, за этот период многое может произойти, и к концу июня мы сможем оценить ситуацию".

Сокращение производства нефти добывающими государствами будет способствовать восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке, что обеспечит дальнейший рост цен на нефть, заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

По его словам, цены на нефть выросли после достижения нефтедобывающими государствами соглашения о сокращении производства, а в январе они поднимаются благодаря новостям о реальном снижении добычи.