Экономика

18:44 16.01.2017

Проекта меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ пока нет – Грынив

Проекта меморандума о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) в настоящее время нет, отмечают в парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

"Вы говорите о документах, которые опубликованы в Интернете. Нет пока документа, о котором Вы говорите", - сказал руководитель фракции Игорь Грынив в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, обсуждала ли фракция БПП на заседании обнародованный в СМИ проект меморандума с МВФ.

При этом он отметил, что соответствующие переговоры ведутся, но договоренности еще не достигнуты. "Таких договоренностей на сегодняшний день пока нет", - подчеркнул И.Грынив.

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