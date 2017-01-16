Цены на нефть стабильны в понедельник

Нефть слабо меняется в цене в понедельник, инвесторы оценивают заявления представителя Саудовской Аравии о том, что страна, возможно, не станет продлевать соглашение о сокращении добычи после июня.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 кв поднялась на $0,03 (0,05%) - до $55,48 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,06 (0,11%) - до $52,31 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на мероприятии в Абу-Даби, что, по его мнению, у стран ОПЕК не будет необходимости придерживаться пониженного уровня добычи после июня, когда истекает действие текущего соглашения.

Решение о продлении соглашения будет приниматься в мае. По словам министра, все страны выразили готовность продлить срок действия договоренностей в случае необходимости.

Также инвесторы опасаются, что на фоне повышения котировок нефти американские нефтепроизводители начнут наращивать добычу. Так, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило об увеличении производства нефти в стране на 176 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,946 млн б/с по итогам недели, завершившейся 6 января.

Впрочем, по мнению аналитиков Goldman Sachs, в 2017 году добыча нефти в США снизится на 50 тыс. б/с.