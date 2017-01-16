Экономика

18:41 16.01.2017

Toyota отзовет 15,9 тыс. автомобилей Lexus в Китае

Японский автопроизводитель Toyota отзовет 15,865 тыс. импортированных в континентальную часть Китая автомобилей Lexus из-за дефекта подушек безопасности, сообщило Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину.

Кампания затрагивает 4,856 тыс. Lexus IS250/IS250C (выпущены в период с 6 января 2012 года по 28 сентября 2012 года), 9,449 тыс. Lexus ES240/ES350 (выпущены с 6 января 2012 года по 5 июня 2012 года), 1,557 тыс. Lexus GX400/GX460 (выпущены с 6 января 2012 года по 26 сентября 2012 года), а также три Lexus LFA, которые сошли с конвейера в период с 17 января 2011 года по 13 ноября 2012 года.

В газогенераторе подушек безопасности данных автомобилей был выявлен дефект, который может привести к проблемам с безопасностью, сообщает агентство "Синьхуа".

Toyota проведет бесплатную замену имеющих дефекты деталей автомобилей.

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