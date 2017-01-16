Экономика

16:37 16.01.2017

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в ноябре-2016 сократилось до $235,5 млн

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в ноябре 2016 года составило $235,5 млн, тогда как в предыдущем месяце - $328 млн, а в ноябре 2015 года негативное сальдо составило $131,5 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, в целом по итогам января-ноября 2016 года негативное сальдо составило $2324,3 млн по сравнению с позитивным сальдо $315,5 млн за аналогичный период 2015 года.

В январе-ноябре 2016 года экспорт товаров составил $32,734 млрд, импорт - $35,059 млрд. По сравнению с январем-ноябрем 2015 экспорт сократился на 5,9% (на $2,037 млрд), импорт увеличился на 1,8% (на $603,1 млн).

В результате коэффициент покрытия экспорта импортом составил 0,93 (в январе-ноябре 2015 – 1,01).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 223 стран мира.

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