НБУ на аукционе в понедельник продал $38,7 млн по курсу до 27,7 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в понедельник продал $38,7 млн по курсу до 27,7 грн/$1, что удовлетворило 73,4% заявленного спроса, сообщается на веб-сайте регулятора.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки на $52,7 млн по курсу от 27,35 грн/$1 до 27,7505 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 27,7 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 27,718 грн/$1.

По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 35,7% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.