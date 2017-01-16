Экономика

12:45 16.01.2017

Средний курс доллара на аукционе НБУ вырос почти на 7 коп.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по продаже валюты в понедельник установил курс отсечения 27,7 грн/$1, а средневзвешенный курс составил 27,718 грн/$1, говорится в сообщении НБУ.

По данным дилеров коммерческих банков курс гривни на межбанковском рынке к 11:05 кв снизился до 27,835 грн/$1 с 27,7 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщалось, НБУ в понедельник объявил аукцион по продаже до $50 млн. На предыдущем аукционе, 13 января, НБУ продал $55,5 млн по курсу до 27,7 грн/$1, что удовлетворило 67,7% заявленного спроса. При этом на аукцион были поданы заявки по курсу от 27,25 грн/$1 до 27,7 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 27,6 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 27,6486 грн/$1.

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