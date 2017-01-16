Экономика

11:20 16.01.2017

Takata признала свою вину в нарушениях, выплатит в США штраф в размере $1 млрд

Японский производитель автокомпонентов Takata Corp., находящийся в центре глобального скандала с дефектными подушками безопасности, признал свою вину в нарушениях и согласился выплатить $1 млрд в рамках урегулирования этого дела в США.

Сумма включает в себя штраф в размере $25 млн. Остальные $975 млн пойдут на выплату компенсаций владельцам автомобилей с дефектными подушками безопасности, а также потребителям, пострадавшим в результате этой неисправности, цитирует газета Financial Times материалы суда.

Как сообщалось, в минувшую пятницу федеральный суд американского штата Мичиган предъявил обвинения трем топ-менеджерам Takata. Суд утверждает, что они знали о наличии дефекта в выпускаемых компанией насосах подушек безопасности и других проблемах, выявленных в рамках тестирования, с 2000 года и регулярно обсуждали между собой возможности подделки результатов тестов, отмечают обвинители.

Топ-менеджеры публиковали фальшивые отчеты о качестве продукции, скрывая от автопроизводителей реальное положение вещей.

Тем временем, дефекты выпущенных Takata подушек безопасности считаются причиной 184 случаев ранения людей и 11 смертельных случаев.

В общей сложности порядка 29 млн автомобилей, использующих 46 млн неисправных насосов подушек безопасности Takata, отозвано в США, свидетельствуют данные Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).

В следующие три года будет отозвано еще 42 млн автомобилей, использующих 69 млн неисправных деталей.

Акции Takata по итогам торгов в Токио в понедельник подешевели на 11%.

ВАЖНОЕ

Собственники Финбанка намерены ликвидировать финучреждение

Кабмин назначил и. о. руководителя "Магистральных газопроводов Украины" вице-президента "Укртрансгаза"

Украина в 2016г собрала рекордный урожай зерновых

"Нафтогаз" заключил контракт на $6,31 млн с Covington&Burling по иску к РФ на возмещение убытков от аннексии Крыма

ООО "МТС" выиграла суд у российских "Мобильных Телесистем" за право на использование товарного знака в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Неисполнительный директор "Милкиленда" подал в отставку

Запасы угля на ТЭС Украины за неделю снизились на 2,4%

Южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест зампредседателя правления Samsung

Цены на нефть растут после падения на прошлой неделе

Фондовые индексы АТР снижаются в понедельник, дешевеют акции японских экспортеров

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/63618/mastera-uzhasov/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в алчевске
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА