Экономика

10:57 16.01.2017

Кабмин назначил и. о. руководителя "Магистральных газопроводов Украины" вице-президента "Укртрансгаза"

Кабинет министров Украины назначил и.о. руководителя создаваемого ПАО "Магистральные газопроводы Украины" нынешнего вице-президента ПАО "Укртрансгаз" Валерия Ноздрина.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением №7-р от 11 января 2017 года.

Назначение проведено по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Как сообщалось, В.Ноздрин работает в должности вице-президента "Укртрансгаза" с 2014 года.

Правительство на заседании 9 ноября 2016 года решило создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности. Параллельно Кабмин откорректировал сроки проведения реформы системы управления магистральными газопроводами из-за отставания.

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "Магистральным газопроводам Украины" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом".

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