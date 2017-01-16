Неисполнительный директор "Милкиленда" подал в отставку

Неисполнительный директор Milkiland N. V., холдинговой компании молочной группы "Милкиленд" Виталий Струков подал в отставку 1 января в связи с переходом в новый проект (не в молочной отрасли), сообщается на сайте компании.

Соглашение о предоставлении услуг между "Милкиленд N.V." и Виталием Струковым от 24 декабря 2013 года было прекращено по взаимному согласию сторон.

В.Струков в 2013 году основал инвестиционную консалтинговую компанию "ВС Капитал". В 2005-2013 годах занимал должность управляющего директора, главы инвестиционно-банковского подразделения в инвестиционной компании Concorde Capital.

Группа компаний "Милкиленд" - один из пяти крупнейших производителей молочной продукции на рынках Украины и РФ.

В Украине группе принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда".

В РФ "Милкиленд" производит молочные продукты под торговой маркой "Останкинская" на ОАО "Останкинский молочный комбинат" (Москва).

Летом 2012 года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrowia в Польше, в начале 2013 года - ОАО "Сыродел" в РФ.

"Милкиленд" в январе-сентябре 2016 года получил чистый убыток EUR24,81млн, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Его выручка сократилась на 23% - до EUR112,94 млн на фоне девальвации гривни и российского рубля.