Экономика

09:44 16.01.2017

Фондовые индексы АТР снижаются в понедельник, дешевеют акции японских экспортеров

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник, японский рынок падает вслед за котировками акций экспортеров.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1%, китайский Shanghai Composite - также на 1%, южнокорейский KOSPI потерял 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - прибавил 0,5%.

Курс иены к доллару США поднимается в понедельник шестую сессию подряд, что является самым длительным подобным периодом за семь месяцев.

На этом фоне дешевеют акции японских экспортеров, главным образом, машиностроительных компаний и производителей электроники.

Так, бумаги Toyota Motor упали в цене на 0,7%, Nissan Motor - на 0,6%, Sharp - на 3,6%, Sony - на 1,1%.

"Движения на финансовых рынках ограничены в преддверие инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Tokai Tokyo Research Institute Содзи Хиракаву. - Инвесторы опасаются, что в дальнейших комментариях Трамп будет негативно отзываться об ослаблении иены - этот фактор ограничивает возможности роста японского рынка акций".

Китайский фондовый рынок падает в понедельник пятую сессию подряд, акции девелоперов дешевеют в ожидании новых мер по ограничению роста рынка жилья.

В минувшее воскресенье мэр Шанхая Ян Сюн заявил, что власти города усилят регулирования сектора недвижимости в этом году.

"Стремление китайских властей ужесточать контроль рынка недвижимости сохранится, - отмечает исполнительный директор KGI Asia Ltd. в Гонконге Бен Квонг. - Инвесторы будут фиксировать прибыли, продавая акции компании сферы недвижимости, при объявление региональными властями новых мер, призванных предотвратить формирование "пузырей" на рынке жилья".

Стоимость бумаг Cheung Kong Property опустилась в ходе торгов на 2,6%, Sun Hung Kai Properties - на 1%.

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