Экономика

09:28 16.01.2017

Власти США оштрафовали Moody's на $864 млн за искажение рейтингов перед кризисом 2008г

Moody's Corp. выплатит министерству юстиции США, федеральному округу Колумбия и 21 американскому штату $864 млн в связи с рейтингами долговых обязательств, опубликованными до обвала жилищного рынка и финансового кризиса 2008 года, говорится в сообщении Минюста.

"Перед Великой Рецессией Moody's не соблюдало собственные стандарты кредитных рейтингов и не выполнило обязательства о прозрачности информации", - заявил представитель Минюста Билл Бэр.

В сообщении Moody's отмечается, что договоренности с властями устраняют "существенные исторические юридические риски" и позволяют избежать расходов и неопределенности, связанных с дальнейшим расследованием и судебным процессом. При этом компания выразила уверенность в объективности своих рейтингов и методологии.

S&P заключило аналогичное соглашение с властями в 2015 году, выплатив $1,375 млрд.

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