Акции на торгах в США колебались в узком диапазоне, Nasdaq Composite в пятницу обновил рекорд

Фондовый рынок США неоднозначно отреагировал на обнародованные в пятницу макроэкономические данные и первые квартальные отчеты крупнейших банков Уолл-стрит. Dow Jones Industrial Average завершил торги в минусе, а Nasdaq Composite обновил рекорд в шестой раз за семь сессий.

По итогам недели Dow Jones снизился на 0,4%, Standard & Poor's 500 - на 0,1%, Nasdaq прибавил 1%, пишет MarketWatch.

В понедельник все финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

"Узкий диапазон колебаний не стал сюрпризом, поскольку инвесторы готовились к длинным праздничным выходным, а также к потокам финансовой отчетности в ближайшие недели", - считает старший портфельный менеджер Private Client Reserve Эрик Виганд.

Рост розничных продаж в декабре ускорился до 0,6% с 0,1% в ноябре, но оказался хуже ожиданий. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение показателя в декабре на 0,8%.

Индекс потребительского доверия в США в январе 2016 года опустился до 98,1 пункта с декабрьского уровня в 98,2 пункта - максимального с января 2004 года, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета.

Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит предусматривал рост показателя до 98,8 пункта.

Цены производителей в США увеличились в декабре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% в годовом выражении, что соответствовало прогнозам экономистов.

По оценкам аналитиков, прибыли компаний, входящих в список Standard & Poor's 500, выросли в IV квартале на 3,8%, а в банковской отрасли подъем составил 5%.

Рыночная стоимость JPMorgan увеличилась на 0,5%. Прибыль и выручка крупнейшего банка США в IV квартале превзошли ожидания рынка благодаря сильным результатам в сегменте торговли бондами, однако доходы от торговли акциями оказались слабее прогнозов. Годовая прибыль JPMorgan была рекордной.

Курс акций Bank of America повысился на 0,4%. Прибыль банка выросла на 43% в октябре-декабре, он увеличил выкуп акций. Вместе с тем его выручка не дотянула до прогноза - $19,99 млрд против ожидавшихся $20,58 млрд.

Котировки акций третьего отчитавшегося в пятницу банка США, Wells Fargo, выросли на 1,5%, хотя его квартальные результаты были слабее, чем у конкурентов. Банк сократил прибыль на 5,4%, на уровне ожиданий рынка, выручка почти не изменилась, но оказалась заметно ниже консенсус-прогноза.

Рыночная стоимость Fiat Chrysler Automobiles NV сократилась в пятницу на 2,2% вслед за резким падением в четверг в связи с тем, что автоконцерн оказался в центре нового скандала о манипуляциях с данными выхлопов дизельных двигателей. Власти США обвинили итало-американскую компанию в тайном использовании в более чем 100 тыс. автомобилей программного обеспечения, позволяющего превышать допустимые нормы выбросов вредных веществ.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 13 января опустился на 5,27 пункта (0,03%) - до 19885,73 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 4,20 пункта (0,18%) - до 2274,64 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 26,63 пункта (0,48%) и составил 5574,12 пункта.