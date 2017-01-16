Фондовые индексы Европы завершили ростом третью неделю подряд, FTSE 100 достиг очередного рекорда

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу, завершив подъемом третью неделю подряд.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,95%, до 365,94 пункта. По итогам недели индикатор прибавил 0,1%.

Британский FTSE 100 в пятницу вырос по итогам 14-й сессии подряд - на 0,6%, составив 7337,81 пункта, что стало очередным рекордом. Значение индикатора бьет рекорды уже 12 сессий подряд, что, в свою очередь, является самым длительным подобным периодом в истории индекса. FTSE 100 завершил ростом шестую неделю подряд, прибавив 1,8%.

Французский CAC 40 поднялся в пятницу на 1,2%, германский DAX - на 0,9%.

Акции европейских банков выросли по итогам торгов благодаря позитивной отчетности американских финкомпаний, в частности, JPMorgan Chase & Co., за прошедший квартал.

Стоимость бумаг Barclays подскочила на 1,3%, Credit Suisse - на 3%, UBS - на 2,6%, Societe Generale - на 3,5%.

Акции Fiat Chrysler подорожали по итогам торгов на 4,6% после обвала на 16% накануне. В четверг стало известно, что Fiat Chrysler оказался в центре нового скандала о манипуляциях с данными выхлопов дизельных двигателей. Власти США обвинили итало-американскую компанию в тайном использовании в более чем 100 тыс. автомобилей программного обеспечения, позволяющего превышать допустимые нормы выбросов вредных веществ.

Котировки акций фармкомпаний выросли в пятницу после существенного снижения за предыдущие дни на заявлениях избранного президента США Дональда Трампа, сообщает MarketWatch.

В ходе пресс-конференции в среду Д.Трамп подверг резкой критике ценообразование в фармацевтической отрасли США, пообещав "сэкономить миллиарды долларов" за счет изменения способа закупки лекарств государством.

Акции Shire Plc подорожали по итогам торгов на 2,3%, Hikma Pharmaceuticals - на 2%, AstraZeneca - на 1,2%.

"Опасения трейдеров, связанные с тем, что враждебное отношение Трампа к ценообразованию в фармсекторе США, распространится на международные рынки, сократились", - отмечает аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер.

Акции европейских производителей драгметаллов снизились в пятницу на фоне падения цен на золото и серебро.

Стоимость бумаг Fresnillo опустилась на 0,6%, Randgold Resources - на 1,3%.