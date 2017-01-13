Экономика

19:06 13.01.2017

НКЦБФР рекомендует торговцам и КУА пересмотреть уровень риска клиентов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) рекомендует субъектам первичного финансового мониторинга - торговцам ценными бумагами и компаниям по управлению активами (КУА) - пересмотреть уровень риска контрагентов.

Как сообщается в пресс-релизе НКЦБФР соответствующие рекомендации утверждены регулятором 12 января 2017 года.

Нацкомиссия, в частности, рекомендует указанным субъектам первичного финансового мониторинга установить "высокий" уровень риска следующим клиентам: эмитентам ценных бумаг, которые в течение последних двух лет не размещали в системе раскрытия информации НКЦБФР регулярную годовую информацию; эмитентам ценных бумаг институтов совместного инвестирования (в случае публичного размещения), по которым отсутствует информация в системе раскрытия информации НКЦБФР за последние два года; эмитентам, которым остановлено обращение ценных бумаг на любой фондовой бирже или остановлено внесение изменений в систему депозитарного учета их ценных бумаг; эмитентами ценных бумаг, в отношении которых имеется информация на официальном сайте НКЦБФР о составлении акта об отсутствии по местонахождению; лицам, вступающим сделки с ценными бумагами эмитентов, которые подпадают под все предыдущие пункты; лицам, которые в процессе обслуживания не предоставляют полный объем информации, необходимой для проведения оценки риска клиента; лицам-нерезидентам, которые имеют место регистрации (местонахождение) в стране-агрессоре.

Как отмечает Нацкомиссия, соответствующие рекомендации направлены на дополнительные меры предосторожности в отношении определенных операций и клиентов, которые могут осуществлять подозрительные финансовые операции, не имеющие очевидного экономического смысла.

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