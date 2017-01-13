Экономика

18:51 13.01.2017

Минрегион разработал новый ДБН с требованиями к энергоэффективности зданий

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) разработало новую государственную строительную норму – ДБН В.2.6-31:2016 "Тепловая изоляция зданий", призванную установить минимальные требования к энергоэффективности зданий в Украине.

Как сообщается на веб-сайте Минрегиона в пятницу, новый ДБН подразумевает имплементацию директивы Европарламента и Совета ЕС 2010/31/ЕС "Об энергетической эффективности зданий", использование единых со странами ЕС стандартов для расчета показателей энергоэффективности.

"Кроме того, внедрение этого ДБН позволит использовать единое программное обеспечение для всего технологического процесса определения энергоэффективности, поэтому все участники рынка смогут работать в едином поле", - цитируется в сообщении глава Минрегиона Геннадий Зубко.

Как уточняется в сообщении, ДБН В.2.6-31:2016 "Тепловая изоляция зданий" предусматривает требования к показателям энергоэффективности и теплотехническим показателям ограждающих конструкций зданий и сооружений и процедуры их расчета.

Также он предназначен для применения при проектировании зданий и сооружений, которые отапливаются, кондиционуются и охлаждаются; при новом строительстве, реконструкции, термомодернизации, капитальном ремонте, в т.ч. при определении расходов топливно-энергетических ресурсов и проведении энергетического аудита зданий и сооружений.

"С новой нормой мы сможем ежегодно экономить около 150 млн куб. м газа. Для новостроек экономия энергии увеличится на 30%, а при реконструкции зданий, построенных по советским нормам – в 2,5-3 раза", – отмечает замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

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