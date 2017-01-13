Экономика

18:36 13.01.2017

НКЦБФР оштрафовала "Аваль-Брок" на 170 тыс. грн за манипулирование ценами акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оштрафовала ООО "Аваль-Брок" (Киев) на 170 тыс. грн за манипулирование ценами акций ПАО "Аква Диджитал" (Киев).

Как сообщается в пресс-релизе Нацкомиссии, уполномоченные лица регулятора установили, что торговец ООО "Аваль-Брок" в период с 16 октября 2014 года по 1 апреля 2015 года осуществлял на фондовой бирже ПФТС (Киев) операции с акциями ПАО "Аква Диджитал" среди ограниченного круга участников которые только создавали представление о стоимости этих ценных бумаг.

"В действительности котировки акций не соответствовали ни финансово-хозяйственному состоянию эмитента, ни ситуации, которая сложилась на рынке", - отмечает НКЦБФР.

На основании установленного факта манипулирования уполномоченные лица Нацкомиссии 12 января 2017 года приняли решение применить к ООО "Аваль-Брок" финансовую санкцию в виде штрафа в размере 170 тыс. грн.

НКЦБФР также сообщила, что по состоянию на 13 января 2017 года по фактам манипулирования ценами на фондовом рынке возбуждено 156 дел. Решение было принято по 85 делам, в том числе были наложены штрафы на общую сумму 5,61 млн грн и восьми торговцам ценными бумагами были аннулированы лицензии.

"Аваль-Брок" основана в 1996 году, владеет лицензиями НКЦБФР на осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также андеррайтинга. По данным Единого государственного реестра, основным собственником компании является ООО "Индефт" (Киев), конечным бенефициарием которого выступает Дмитрий Станков.

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