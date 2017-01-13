ООО "МТС" выиграла суд у российских "Мобильных Телесистем" за право на использование товарного знака в Украине

Апелляционный хозяйственный суд Киева отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (Москва) и ПрАО "МТС Украина" (Киев) против ООО "МТС" (Киев) о досрочном прекращении действия свидетельства на право использовать товарный знак "МТС" на территории Украины.

Об этом сообщается в постановлении данного суда № 910/11186/16 от 14 декабря 2016 года, обнародованном в государственном реестре судебных решений 20 декабря.

"Решение хозяйственного суда г. Киева от 17 октября 2016 года по делу №910/ 11186/16 - отменить и постановить новое, которым полностью отказать в иске ПАО "Мобильные ТелеСистемы" и ПрАО "МТС Украина" в ООО "МТС" о досрочном прекращении действия свидетельства Украины №49992 на знак для товаров и услуг", - отмечается в постановлении.

Суд обязал "Мобильные Телесистемы" и "МТС Украина" уплатить в пользу истца судебный сбор в размере 3,2 тыс. грн.

Также было отмечено, что суд первой инстанции не учел, что ООО "МТС" осуществляло свою предпринимательскую деятельность фактически в форс-мажорных условиях, поскольку с 2001 по 2014 год фактически находился и осуществлял свою хоздеятельность на территории Автономной Республики Крым. Судом было определено, что по этим причинам ООО "МТС" не имеет возможности предоставить суду в полном объеме материалы, подтверждающие использование бренда "МТС" в период с 13.06.2013 до 20.02.2014.

Ранее в октябре 2016 года российская компания "Мобильные Телесистемы" и ПрАО "МТС Украина" выиграли суд первой инстанции против ООО "МТС"

Перед этим, в апреле 2016 года, два украинских суда частично удовлетворили иски ООО "МТС" к телекоммуникационной компании "Мобильные Телесистемы" (МТС, РФ) в споре из-за товарных знаков, используемых на территории Украины, говорилось в решениях Старобельского районного суда Луганской области и Соломенского районного суда Киева, текстами которых располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В частности, Старобельский суд решил признать недействительными ряд международных регистраций на товары и услуги, ранее зарегистрированные по заявкам российского оператора. Также суд признал противоправным и отменил решение Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности Украины относительно признания обозначения "МТС" хорошо известным в Украине и исключить упоминание об этом в соответствующем перечне. Кроме того, суд обязал российскую компанию уплатить судебный сбор в размере 487 грн 20 копеек в пользу истца.

Соломенский районный суд Киева также признал право интеллектуальной собственности ООО "МТС" на знаки для товаров и услуг по нескольким заявкам и обязал Госслужбу интеллектуальной собственности осуществить соответствующую публикацию в официальном бюллетене.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "МТС" является Михаил Мукерия. Уставный капитал предприятия составляет 97 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, в 2012 году ООО "МТС" (было зарегистрировано в Симферополе) предъявила иск к российскому сотовому оператору ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) с требованием признать недействительной регистрацию его товарных знаков. В декабре 2013 года исковые требования ООО "МТС" были полностью отклоненные Киевским апелляционным судом.