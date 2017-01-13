Экономика

18:17 13.01.2017

Кабмин распространил соцзащиту ветеранов войны на семьи погибших в АТО служащих ГФС

Кабинет министров Украины распространил социальную защиту ветеранов войны на семьи погибших в ходе антитеррористической операции (АТО) лиц рядового и начальствующего состава Государственной фискальной службы.

Согласно постановлению Кабмина №2 от 11 января, правительство установило право приобретения социальных гарантий статуса ветерана войны семьями лиц рядового и начальствующего состава подразделений ГФС оперативного обеспечения зоны АТО, погибших (пропавших без вести) при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения.

В сообщении, которое прилагается к постановлению, говорится, что это решение будет способствовать обеспечению надлежащего уровня социальной защиты данной категории граждан.

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