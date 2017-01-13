Экономика

18:14 13.01.2017

Совет НБУ 17 января заслушает информацию правления Нацбанка о состоянии валютного рынка

Совет Национального банка Украины (НБУ) 17 января проведет заседание, на котором в порядке контроля заслушает информацию правления НБУ о состоянии валютного рынка и предложения по его стабилизации, сообщается в комментарии главы совета НБУ Богдана Данилишина, размещенном на веб-сайте Нацбанка.

Как отметил Б.Данилишин, "совет НБУ отслеживает развитие ситуации и дает свои рекомендации правлению НБУ для принятия оперативных решений".

ВАЖНОЕ

НБУ впервые поддержал гривню новой формой интервенции по курсу 27,687 грн/$1

Курс гривни на межбанке снизился

НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка

Чиновники, использующие проверки выполнения решения о повышении минимальной зарплаты для давления на бизнес, будут уволены

НБУ на аукционе в пятницу продал $55,5 млн по курсу до 27,7 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин распространил соцзащиту ветеранов войны на семьи погибших в АТО служащих ГФС

АМКУ обязал "Укртрансгаз" отменить тендер по закупке 2,5 млрд куб. м газа

"Укрзализныця" в 2016г. получила 303 млн грн чистой прибыли по УСБУ

Дефицит кофе на мировом рынке сохранится 3-й год подряд

Госагентство по управлению зоной отчуждения продлило до марта прием заявок от желающих строить солнечные электростанции

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/49060/opasnye-zhenshhiny/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в кировограде
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА