Совет НБУ 17 января заслушает информацию правления Нацбанка о состоянии валютного рынка

Совет Национального банка Украины (НБУ) 17 января проведет заседание, на котором в порядке контроля заслушает информацию правления НБУ о состоянии валютного рынка и предложения по его стабилизации, сообщается в комментарии главы совета НБУ Богдана Данилишина, размещенном на веб-сайте Нацбанка.

Как отметил Б.Данилишин, "совет НБУ отслеживает развитие ситуации и дает свои рекомендации правлению НБУ для принятия оперативных решений".