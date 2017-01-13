НБУ впервые поддержал гривню новой формой интервенции по курсу 27,687 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу впервые осуществил продажу иностранной валюты в рамках валютной интервенции по новой форме - запрос о наилучшем курсе, введение которой предусмотрено Стратегией валютных интервенций на 2016-2020 годы.

"Национальный банк вышел на рынок с интервенцией в этой форме для сглаживания чрезмерных колебаний, обусловленных временными факторами. Объем интервенции составил до $10 млн. Средневзвешенный курс, по которому была проведена интервенция, составил 27,687 грн/$1", – указано в сообщении центробанка.

Согласно ему, учитывая подтвержденную результативность новой формы валютной интервенции, Нацбанк планирует и в дальнейшем при необходимости применять этот инструмент для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

"Валютная интервенция в форме запроса о наилучшем курсе оказалась эффективной: в результате ее проведения гривня на торгах перестала терять позиции, и торги завершились на отметке 27,60/27,70 грн/$1", - приводится в релизе комментарий директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко.

Регулятор указывает, что одновременно он будет продолжать проводить и интервенции в форме валютного аукциона и напоминает, что объем международных резервов на начало января составил $15,5 млрд, и этого достаточно как для продажи валюты в ходе интервенций, так и для выполнения обязательств правительства и НБУ.

НБУ указывает, что с начала 2017 года он осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму $70,1 млн включительно с аукционом в пятницу, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривни.

Как сообщалось, в рамках новой формы интервенции Нацбанк осуществляет у банков запрос о цене на покупку/продажу иностранной валюты через торгово-информационные системы Bloomberg и Reuters, и, получив предложения банков, заключает договор с тем из них, который предложил лучшую цену.

В начале января НБУ сообщил, что отобрал 20 банков, которые могут участвовать в первом квартале 2017 года в этой новой форме валютной интервенции.