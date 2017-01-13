АМКУ обязал "Укртрансгаз" отменить тендер по закупке 2,5 млрд куб. м газа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал ПАО "Укртрансгаз" отменить тендер по закупке 2,5 млрд куб. м газа для производственно-технологических нужд, сообщила государственный уполномоченный регулятора Агия Загребельская.

"Обязали заказчика "Укртрансгаз" отменить процедуру закупки природного газа по жалобе ООО "Нафтогазгруп Деметра", - написала она на своей Facebook-странице.

По словам. А.Загребельской, предложение жалобщика было отклонено тендерным комитетом законно, поскольку не соответствовало требованиям конкурсной документации. В то же время, по выводам АМКУ, предложение другого участника – ЧП "Эру Трейдинг" было принято необоснованно, поскольку оно также не удовлетворяло требования тендерной документации.

"По итогам к аукциону допущено предложение одного участника – НАК "Нафтогаз Украины", что является основанием для отмены заказчиком процедуры", - резюмировала госуполномоченный АМКУ.

Как сообщалось, ПАО "Укртрансгаз" допустило к участию в тендере по закупке 2,5 млрд куб. м газа для производственно-технологических нужд НАК "Нафтогаз Украины" и ЧП "ЭРУ Трейдинг". Ожидаемая стоимость закупки – 17,048 млрд грн.

Согласно обнародованной информации, предложения ООО "Группа УМВБ", ООО "Нафтогазгруп Деметра", ООО "Эско-Пивнич" были отклонены.

По данным аукционного комитета, в составе тендерного предложения каждой из этих компаний отсутствовали документы, подтверждающие наличие достаточных ресурсов газа.

30 декабря "Нафтогазгруп Деметра" подала жалобу на решение об отклонении ее заявки.

В 2016 году газ для производственно-технологических нужд "Укртрансгаза" в объеме 1,8 млрд куб. м поставлял "Нафтогаз Украины".