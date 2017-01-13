Экономика

17:32 13.01.2017

Дефицит кофе на мировом рынке сохранится 3-й год подряд

Дефицит предложения на мировом рынке кофе сохранится третий год подряд, причем производство робусты, вероятно, будет самым низким с 2012 года, говорится в докладе Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO).

По оценкам ICO, дефицит кофе в 2016/2017 сельхозгоду, который начался в октябре, составит 3,5 млн мешков (вес мешка составляет 60 кг, или 132 фунта). Производство кофейных зерен, предположительно, достигнет 151,6 млн мешков, потребление - 155,1 млн мешков.

Производство арабики, как ожидается, будет рекордным - 93,5 млн мешков - благодаря высоким урожаям в Бразилии, Колумбии и Гондурасе.

Цена кофе робуста увеличилась на 43% по сравнению с началом 2016 года - до $2190 за тонну.

"Перспективы восстановления производства робусты в Бразилии в 2017 году остаются низкими", - считает аналитик Rabobank Карлос Мера.

На фоне высокого предложения арабики и дефицита робусты эксперты ожидают значительного сокращения разницы в ценах на эти сорта. С начала 2016 года спред уже уменьшился примерно 13%.

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