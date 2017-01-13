Госагентство по управлению зоной отчуждения продлило до марта прием заявок от желающих строить солнечные электростанции

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения продлило до 1 марта прием заявок на выделение земельных участков под строительство солнечных электростанций в Чернобыльской зоне.

"Учитывая многочисленные обращения от иностранных инвесторов с просьбами увеличить срок приема заявок на реализацию проектов строительства объектов солнечной энергетики в зоне отчуждения … принято решение перенести конечный срок приема заявок до 1 марта (изначально планировалось завершить прием заявок 1 января)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщалось, общая площадь участков, определенных под строительство солнечных электростанций – 1,172 тыс. га.

Предоставляется возможность внедрения пилотного проекта: отобрать один из предварительно определенных участков, на каждом из которых возможно размещение объектов солнечной генерации установленной мощностью до 20 МВт.

По данным госагентства, на отобранных участках радиационный фон находится на приемлемом уровне, электросети и дорожно-транспортная инфраструктура доступны неподалеку.

Под строительство солнечной электростанции установленной мощностью 1 МВт необходимо около 2 га земли.