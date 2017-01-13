Экономика

17:30 13.01.2017

Курс гривни на межбанке снизился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 27,7 грн/$1 с 27,3 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,65-27,75 грн/$1.

По оценке начальника казначейства ВТБ Банка (Украина) Станислава Верхградского, на межбанковском валютном рынке негативное влияние на курс гривни оказывает ограниченное валютное предложение, связанное с сезонным снижением деловой активности и с достаточными для текущих нужд запасами гривневой ликвидности на счетах предприятий.

"Повышенный спрос на валюту в ближайшие дни продолжит давить на стоимость гривни. Поэтому дальнейшее направление динамики курса находится в руках НБУ. Многое будет зависеть от своевременности и эффективности предпринятых Нацбанком мер", - добавил он.

НБУ в пятницу объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты в объеме до $100 млн для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке. Регулятор на аукционе продал $55,5 млн по курсу до 27,7 грн/$1, что удовлетворило 67,7% заявленного спроса. На аукцион были поданы заявки на $82 млн по курсу от 27,25 грн/$1 до 27,7 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 27,6 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 27,6486 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,6692 грн/$1 с 27,2516 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $301,22 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $223,5 млн млн.

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