Фондовые индексы США растут в пятницу на статданных, отчетности компаний

Американские фондовые индексы слабо повышаются в ходе торгов в пятницу после публикации первых финансовых отчетов крупнейших банков Уолл-стрит и данных о розничных продажах и ценах производителей.

Nasdaq Composite обновил внутридневной рекорд.

Рост розничных продаж в декабре ускорился до 0,6% с 0,1% в ноябре, но оказался хуже ожиданий. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение показателя в декабре на 0,8%.

Цены производителей в США увеличились в декабре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% в годовом выражении, что соответствовало прогнозам экономистов.

По оценкам аналитиков, прибыли компаний, входящих в список Standard & Poor's 500, выросли в IV квартале на 3,8%, а в банковской отрасли подъем составил 5%.

Рыночная стоимость JPMorgan увеличилась на 1,9% перед началом основной сессии. Прибыль и выручка крупнейшего банка США в IV квартале превзошли ожидания рынка благодаря сильным результатов в сегменте торговли бондами, однако доходы от торговли акциями оказались слабее прогнозов. Годовая прибыль JPMorgan была рекордной.

Курс акций Bank of America повысился на 2%. Прибыль банка выросла на 43% в октябре-декабре, он увеличил выкуп акций. Вместе с тем его выручка не дотянула до прогноза - $19,99 млрд против ожидавшихся $20,58 млрд.

Котировки акций третьего отчитавшегося в пятницу банка США, Wells Fargo выросли на 2,6%. Банк сократил прибыль на 5,4%, на уровне ожиданий рынка, выручка почти не изменилась, но оказалась заметно ниже консенсус-прогноза.

Цена бумаг Boeing Co. выросла на 0,6%. Как стало известно в пятницу, в конце прошлого года индийский перевозчик SpiceJet дозаказал 100 самолетов Boeing-737 Max, доведя общий объем портфеля заказов до 205 авиалайнеров номинальной стоимостью $23 млрд.

Бумаги производителя продуктов питания Kellogg Co. подешевели на 0,7%. Компания объявила о назначении нового финдиректора - Фарида Хана из US Foods Holding Corp.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:46 мск 13 января поднялся на 56,04 пункта (0,28%) - до 19947,04 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 8,14 пункта (0,36%) - до 2278,58 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 30,54 пункта (0,55%) и составил 5578,02 пункта.