ФГВФЛ начал ликвидацию Инвестбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 13 января начал ликвидацию ПАО "КБ "Инвестбанк" (Одесса).

Как сообщается на веб-сайте Фонда, процедура ликвидации будет проводиться два года – до 12 января 2019 года. Ликвидатором на соответствующий период назначен Игорь Красюк.

Ранее сообщалось, что правление Национального банка Украина (НБУ) 15 декабря признало ПАО "КБ "Инвестбанк" неплатежеспособным, так как после отнесения его к категории проблемных, акционеры финучреждения не приняли достаточных мер для приведения размера уставного капитала в соответствие с требованиями законодательства.

По данным НБУ 98% вкладчиков Инвестбанка получат свои вклады в полном объеме: их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

По состоянию на 7 июня 2016 года основными владельцами Инвестбанка были граждане Украины Алексей Котковский (41,25% акций), Александр Незвинский (19,96%), Тамара Незвинская (2,35% акций) и ООО "Баб-Инвест" (24,05% акций).

Инвестбанк, согласно данным НБУ, на начало октября этого года по размеру активов (410,2 млн грн) занимал 76 место среди 100 действовавших на тот момент банков. Его задолженность перед физлицами составляла на тот момент 143,6 млн грн, в том числе в иностранной валюте – 73,54 млн грн, перед юрлицами – соответственно 15,9 млн грн и 0,91 млн грн.