"Эру Трейдинг" передало "Донбассэнерго" часть выкупленной пропускной способности для экспорта электроэнергии в Румынию в январе

Компания "Эру Трейдинг" ("дочка" "Энергетических ресурсов Украины") передала ПАО "Донбассэнерго" часть выкупленной ранее пропускной способности для экспорта электроэнергии в Румынию в январе, сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В частности, на период с 17 по 22 января компания передала доступ к "сечению" мощностью 4 МВт, на период с 23 по 31 января – мощностью 3 МВт.

Как сообщалось, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.