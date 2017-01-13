Экономика

17:10 13.01.2017

"Эру Трейдинг" передало "Донбассэнерго" часть выкупленной пропускной способности для экспорта электроэнергии в Румынию в январе

Компания "Эру Трейдинг" ("дочка" "Энергетических ресурсов Украины") передала ПАО "Донбассэнерго" часть выкупленной ранее пропускной способности для экспорта электроэнергии в Румынию в январе, сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В частности, на период с 17 по 22 января компания передала доступ к "сечению" мощностью 4 МВт, на период с 23 по 31 января – мощностью 3 МВт.

Как сообщалось, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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