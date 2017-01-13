Экономика

17:08 13.01.2017

НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов продолжают переговоры относительно реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на веб-сайте НБУ в пятницу.

"Этот процесс касается только тех ОВГЗ, которые находятся в портфеле НБУ. В настоящее время их сумма составляет около 383 млрд грн", - цитируется в сообщении министр финансов Александр Данилюк.

В результате реструктуризации, ОВГЗ в собственности НБУ будут конвертированы в долгосрочные гривневые облигации, доходность которых будет привязана к уровню инфляции.

Погашение новых обязательств будет проходить равномерно в течение длительного периода. В настоящее время обсуждается срок 30 лет. В то же время в сообщении отмечено, что переговоры относительно структуры портфеля и сроков обращения новых ОВГЗ продолжаются.

По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, реструктуризация гособлигаций в собственности Нацбанка позволит ослабить нагрузку на госбюджет Украины и стимулирует Минфин к проведению взвешенной фискальной политики в рамках цели НБУ по обеспечению низкой и стабильной инфляции.

В свою очередь источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что еще одним результатом реструктуризации может стать существенная экономия в этом году выплат Минфина в пользу Нацбанка, которая, однако, приведет к уменьшению отчисления НБУ прибыли в госбюджет в 2018 году.

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