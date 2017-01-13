Экономика

17:05 13.01.2017

Греции может потребоваться 4-й пакет помощи

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле отмечает возросшие риски для финансовой стабильности в Греции и говорит о том, что ей может понадобиться новый - уже четвертый - пакет международной финансовой помощи.

В интервью Sueddeutsche Zeitung министр заявил, что ему придется обратиться к парламентариям за поддержкой новой программы практически накануне всеобщих выборов в Германии, если Международный валютный фонд (МВФ) откажется от участия в текущем пакете.

"Решение в рамках европейской валютной системы будет альтернативой, если МВФ по каким-то причинам решит прекратить участие, - сказал В.Шойбле. - Потребуются новые переговоры с Грецией, и европейской стороне придется намного энергичнее обеспечивать соблюдение согласованных условий".

Слова министра финансов сигнализируют о смене позиции Берлина, который ранее утверждал, что дальнейшее участие МВФ является обязательным условием оказания помощи Греции.

По мнению В.Шойбле, в случае если Греции действительно потребуется еще одна кредитная линия, нужно будет обеспечить эффективный процесс контроля, например, через Европейский стабилизационный механизм (ESM).

Греция первой из стран еврозоны обратилась за финансовой помощью к партнерам по блоку, на данный момент она - единственное из государств еврозоны, не завершившее восстановление после предоставления международной поддержки. С 2010 года Еврокомиссия, Европейский центральный банк, стабфонды ЕС и Международный валютный фонд согласовали три программы кредитования Греции на общую сумму 326 млрд евро в обмен на масштабные экономические реформы в стране.

Вторая проверка соблюдения условия третьей программы (2015 год, 86 млрд евро) запаздывает почти на год из-за разногласий между правительством Греции и аудиторами, представляющими интересы кредиторов.

ВАЖНОЕ

НБУ впервые поддержал гривню новой формой интервенции по курсу 27,687 грн/$1

Курс гривни на межбанке снизился

НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка

Чиновники, использующие проверки выполнения решения о повышении минимальной зарплаты для давления на бизнес, будут уволены

НБУ на аукционе в пятницу продал $55,5 млн по курсу до 27,7 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин распространил соцзащиту ветеранов войны на семьи погибших в АТО служащих ГФС

Совет НБУ 17 января заслушает информацию правления Нацбанка о состоянии валютного рынка

АМКУ обязал "Укртрансгаз" отменить тендер по закупке 2,5 млрд куб. м газа

"Укрзализныця" в 2016г. получила 303 млн грн чистой прибыли по УСБУ

Дефицит кофе на мировом рынке сохранится 3-й год подряд

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/130313/ne-zarekajsya-2016/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Lexus
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА