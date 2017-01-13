JPMorgan увеличил прибыль на четверть в IV квартале благодаря доходам от торговли бондами

JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США, увеличил прибыль в четвертом квартале 2016 года на 24% благодаря более существенному росту доходов от операций с долговыми ценными бумагами, чем ожидал рынок.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $6,73 млрд, или $1,71 в расчете на акцию, против $5,43 млрд, или $1,32 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка JPMorgan в прошедшем квартале увеличилась на 2%, с $23,747 млрд до $24,333 млрд.

Аналитики, опрошенные агентством FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,42 на акцию при выручке в $23,91 млрд. Результаты за IV квартал включают налоговые льготы на $475 млн.

По итогам 2016 года банк получил рекордную чистую прибыль - $24,7 млрд против $24,44 млрд годом ранее.

Расходы, не связанные с выплатой процентов, в IV квартале снизились на 3%, до $13,8 млрд при ожидавшихся рынком $14 млрд.

Корпоративно-инвестиционный банк (CIB) JPMorgan сохранил 1-е место по объему комиссий в этой сфере, его доля на мировом рынке в 2016 году составила 8,1%. Выручка в октябре-декабре выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 20%, до $8,46 млрд. Прибыль подразделения почти удвоилась (+96%), составив $3,43 млрд.

Выручка от торговли активами с фиксированным доходом подскочила на 31%, до $3,37 млрд (консенсус - $3,26 млрд), тогда как выручка от торговли акциями увеличилась на 8,1%, до $1,15 млрд (консенсус - $1,29 млрд).

Выручка розничного подразделения (CCB) снизилась на 2% в годовом выражении - до $11 млрд, чистая прибыль - также уменьшилась на2%, до $2,4 млрд. Доходы ипотечного бизнеса выросли на 10% - до $1,69 млрд.

"По-видимому, экономика США усиливает темпы роста. На будущее есть возможность принятия хороших, рациональных, продуманных решений, которые подстегнут рост экономики, создадут рабочие места для американцев со всеми уровнями доходов, и мы отлично подготовлены к тому, чтобы внести свой вклад", - приводятся в сообщении словам гендиректора JPMorgan Джеймса Даймона.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам уменьшились до $864 млн с $1,3 млрд. Продажи кредитных карт подскочили на 14%, число активных клиентов мобильных приложений увеличилось на 16% - до 26,5 млн.

Рентабельность собственного капитала составила в минувшем квартале 11% против ожидавшихся 9%.

Инвестбанк JPMorgan Chase основан в 1799 году, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах мира, где имеет свыше 5,6 тыс. отделений.

В пятницу на предварительных торгах в Нью-Йорке акции банка почти не меняются в цене.

С начала года капитализация банка уменьшилась на 0,1%, до $308,6 млрд ($86,24 за акцию), 3 января JPMorgan установил новый рекорд стоимости акций - $87,23. За время после выборов в США (с 9 ноября 2016 года) курс акций JPMorgan подскочил на 23%, что примерно соответствует динамике отраслевого банковского индекса KBW Nasdaq.