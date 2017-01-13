Чиновники, использующие проверки выполнения решения о повышении минимальной зарплаты для давления на бизнес, будут уволены

Государственные чиновники, которые будут использовать проверки выполнения решения о повышении минимальной заработной платы с 1 января 2017 года для давления на бизнес, будут уволены, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Глава правительства также отметил, что чиновники, которые будут использовать инструмент контроля над выполнением решений о выплате минимальной заработной платы в 3200 грн как дополнительный инструмент давления на бизнес, будут уволены", - сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на премьер-министра.

В.Гройсман отметил, что созданные рабочие группы для контроля выполнения решения о повышении зарплаты на местах и в центре являются комбинированными и состоят из представителей различных органов власти, что затрудняет возможность для осуществления целенаправленного давления на бизнес.

Премьер добавил, что повышение минимальной зарплаты касается около 4 млн граждан.