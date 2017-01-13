Нацкомфинуслуг напоминает об изменении с 10 января порядка составления страховщиками отчетных данных

Страховые компании до 1 июня года, следующего за отчетным, должны предоставить Нацкомфинуслуг аудиторское заключение о подтверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности.

Такая норма закреплена вступившим в действие 10 января 2017 года распоряжения Нацкомфинуслуг от 24 ноября 2016 №2924 "Об утверждении изменений в порядок составления отчетных данных страховщиков", сообщается на сайте регулятора.

Кроме того указанным актом исключается необходимость представления регулятору копии обнародованной годовой финансовой отчетности и консолидированной отчетности.

При этом теперь страховщики вместе с годовой отчетностью должны будут предоставлять информацию о ключевых рисках и результатах проведенного стресс-тестирования, информацию о корпоративном управлении (для страховщиков, образованных в форме акционерных обществ, в соответствии со статьей 121 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг"). Раскрывать информацию о порядке формирования страховых резервов и доли перестраховщиков в страховых резервах, применены страховщиком методы формирования страховых резервов, о принадлежности страховщика к финансовым группам и соблюдения им нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, качества активов и рискованности операций и т.д.

Нацкомфинуслуг обращает внимание страховых компаний, что при представлении отчетных данных за 2016 в сроки, необходимо учитывать требования Порядка составления отчетных данных страховщиков, утвержденным распоряжением Госфинуслуг от 3 февраля 2004 года №39 и распоряжения Нацкомфинуслуг от 24 ноября 2016 года №2924.