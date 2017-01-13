Бизнес ожидает роста объемов производства товаров и услуг в 2017г в основном в Западной и Центральной Украине

Украинский бизнес ожидает увеличения объемов производства товаров и услуг в 2017 году в основном в западных и центральных областях Украины, а также в Запорожской области, свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий, проведенного в четвертом квартале 2016 года.

Как отмечается, из 14 областей, в которых ожидается увеличение объемов производства, наибольшего роста ожидают в Ривненской и Закарпатской.

Вместе с тем, сокращение объемов производства ожидается в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях. В то же время, согласно опросу, бизнес не ждет изменений в Херсонской, Черновицкой и Сумской областях.

Роста экономической активности, по результатам опроса, ожидают в 16 регионах Украины (индекс деловых ожиданий по стране – 108,7%). При этом самые высокие ожидания - у опрошенных в Тернопольской (128,7%) и Волынской (124,1%) областях. Спад экономической активности своих предприятий прогнозируют руководители Черниговской, Херсонской, Харьковской, Черновицкой и Ривненской областей.

Также Центробанк фиксирует возобновление ожиданий относительно сокращения количества сотрудников предприятий большинства видов экономической деятельности, особенно в сельском хозяйстве. Роста ждут только в перерабатывающей промышленности и торговле.

"Возобновились ожидания респондентов относительно уменьшения количества сотрудников на своих предприятиях на следующие 12 месяцев. Баланс ожиданий – "минус" 4,3% (в третьем квартале 2016г – 0,9%), - констатирует НБУ.

По его данным, руководители предприятий Сумской и Ривненской областей ожидают сокращения сотрудников. В то же время рост прогнозируется в семи регионах Украины, из них самые высокие ожидания во Львовской и Закарпатской областях.

Согласно информации НБУ, ожидания относительно увеличения будущих расходов на оплату труда существенно усилились: баланс ответов – 71,7% (в третьем квартале 2016г – 56,2%). Наибольшие ожидания у предприятий перерабатывающей промышленности (82,1%), по регионам – у предприятий Черновицкой, а также Хмельницкой и Сумской областей (100% и по 94,7% соответственно). Наименьшие ожидания – у предприятий строительства (62,1%), по регионам – у предприятий Винницкой и Ивано-Франковской областей (50% и 54,5% соответственно).

Кроме того, руководители предприятий второй квартал подряд отмечают сокращение ресурсов производственных мощностей: баланс оценок снизился до 1,6% (кварталом ранее – 6,1%). До 50% увеличилась доля предприятий, которые в случае увеличения спроса, будут работать на пределе своих производственных мощностей, до 24,2% - доля, тех, которые будут нуждаться в привлечении дополнительных мощностей. При этом Нацбанк добавляет, что представители бизнеса увеличили оценки относительно роста расходов на машины, оборудование и инвентарь – баланс ответов – 17,2% (11,5%). Руководители предприятий энерго- и водоснабжения, транспорта и связи прогнозируют увеличение таких расходов наиболее уверенно. Вместе с тем представители предприятий энерго- и водоснабжения отмечают наибольшие резервы производственных мощностей. Они также остаются самыми уверенными в росте объемов иностранных инвестиций.