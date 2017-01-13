В селе под Харьковом введен карантин из-за АЧС

Территория с.Белаши Дергачевского района Харьковской области объявлена неблагополучной по африканской чуме свиней (АЧС) и там установлен карантин.

Как сообщается в оперативной сводке за сутки, опубликованной на сайте Харьковской областной государственной администрации, это связано со случаем АЧС, зафиксированном в этом населенном пункте.

"11 января 2017 житель с.Белаши Дергачевского района обнаружил в своем частном хозяйстве труп свиньи, о чем сообщил Держпродспоживслужбу Дергачевского района. По результатам лабораторных исследований патматериала была обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сводке.

Чтобы предотвратить распространение заболевания, на основанных автодорогах выставлены карантинно-дезинфекционные барьеры и обустраевается ветеринарно-полицейский пост.

Из 3-километровой зоны от очага заражения изъята и сожжена в специально оборудованном месте одна туша свиньи. Проводится подворовой обход в 5-км зоне от очага заражения, проводятся карантинные мероприятия, беседы и информирование людей, у которых есть домашние свиньи.

Как сообщалось, в конце августа 2016 года в Дергачевском районе Харьковской области был зарегистрирован первый случай африканской чумы свиней. Позднее очаги заболевания были зафиксированы также в Волчанском и Харьковском районах области.

В октябре 2016 года вспышка АЧС была зафиксирована также в Чугуевском, Шевченковском и Валковском районах области.

20 октября 2016 года заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Марк Беккер сообщил, что из-за АЧС было убито 460 свиней