Экономика

14:29 13.01.2017

Доллар возобновил снижение в пятницу перед долгими выходными в США

Курс американского доллара перешел к снижению в пятницу, инвесторы продолжают реагировать на пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, прошедшую в среду.

Евро торгуется на 14:20 кв в районе $1,0646 против $1,0613 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится к указанному времени около 122,05 иены по сравнению со 121,74 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 114,64 иены против 114,72 иены по итогам прошлой торговой сессии.

В понедельник, 16 января, биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Во время своей первой после избрания пресс-конференции Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, что негативно сказалось на долларе США и американских акциях.

В начале торгов в пятницу доллар рос в паре с иеной на заявлениях председателя ФРС Джанет Йеллен о том, что в ближайшей перспективе она не видит существенных проблем в американской экономике. По ее словам, инфляция уверенно приближается к таргетируемым 2%, а безработица находится на минимальном уровне за десятилетие.

Аналитики Societe Generale полагают, что в течение первых 100 дней президентства Д.Трампа доллар сравняется с евро и вырастет до 120 иен за $1.

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