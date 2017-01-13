"Метинвест" в 2016г освоил выпуск 49 новых продуктов, намерен нарастить продажи в 2017г

Металлургические предприятия горно-металлургической группы "Метинвест" в 2016 году освоили производство 49 новых видов продукции, сообщается в пресс-релизе группы в пятницу.

"Наибольшее количество новинок (18 наименований) пришлось на сегмент толстолистового проката, в сегменте рулонной продукции освоено 16 видов изделий. Также налажен выпуск 15 новых типоразмеров сортового и фасонного проката", - констатирует пресс-служба.

Основным потребителем металлопродукции в 2016 году оставался строительный сектор, для которого предприятия "Метинвеста" изготовили новые марки оцинкованного проката (S220GD, S250GD, DX52D, ASTM A653). Были выведены на рынок горячекатаный рулонный прокат толщиной 1,2-1,5 мм, толстолистовой прокат с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии, новые типоразмеры углового и арматурного проката и другие изделия.

Для украинских производителей металлоконструкций организован выпуск горячекатаного толстолистового, рулонного и углового проката, а также профильных труб с двойной сертификацией по ДСТУ и Евронормам. Это позволяет использовать данную продукцию при изготовлении металлоконструкций как для локальных проектов, так и для выполнения экспортных заказов.

Для машиностроительной отрасли комбинаты группы в 2016 году расширили продуктовую линейку высокопрочного термомеханически упрочненного толстолистового и рулонного проката, проката для изготовления котлов и сосудов под давлением (в том числе с одновременной сертификацией по нескольким стандартам), толстого листа и рулонов для закалки и отпуска по евростандарту (для изготовления высокопрочных элементов техники).

"За счет освоения новых видов продукции группа "Метинвест" планирует увеличить продажи в Украине и за рубежом", - резюмируется в пресс-релизе.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".