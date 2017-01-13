Экономика

13:26 13.01.2017

Обновленный единый госреестр почтовых операторов будет сформирован с 13 марта

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обязала субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по приему, обработке, перевозке и доставке почтовых отправлений, до 13 марта 2017 года уведомить регулятора о внесении информации в единый государственный реестр операторов почтовой связи, сообщила пресс-служба НКРСИ в пятницу.

Соответствующее решение комиссии "Об утверждении Порядка ведения единого государственного реестра операторов почтовой связи" опубликовано в "Официальном вестнике Украины" 13 января 2017 года.

Как отмечает регулятор, уведомление может быть отправлено как в письменной, так и в электронной форме.

В Нацкомиссии полагают, что утверждение порядка ведения данного реестра создает условия для его постоянного обновления с целью обеспечения осведомленности потребителей о возможности альтернативного выбора поставщика услуг на определенных территориях. Это будет способствовать развитию конкуренции на рынке, удовлетворению потребностей потребителей в соответствующих услугах.

Данные о почтовых операторах, входящих в единый реестр, планируется разместить на сайте НКРСИ с 13 марта.

ВАЖНОЕ

Акционеры СевГОКа намерены направить на выплату дивидендов за 2014-й и предыдущие годы 11,5 млрд грн

Гривня на наличном рынке преодолела отметку в 29 грн/$1

Средний курс доллара на аукционе НБУ вырос

Нацсовет по телерадиовещанию аннулировал лицензию телеканала UBR

ФГВФЛ возобновит выплаты вкладчикам банка "Финансы и Кредит"

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининформполитики в конце марта намерено представить стратегию информационной реинтеграции Крыма

ФГВФЛ начнет выплаты вкладчикам Инвестбанка и продолжит вкладчикам банка "Хрещатик" и Дельта Банка

"Укрспирт" с января повысил цены на спирт на 10,6%, с марта планирует еще на 8%

ФГВФЛ начал поиск квалифицированных лиц и принимающего банка для вывода с рынка Платинум Банка

Доходность гособлигаций США выше 3% станет "началом конца"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/26105/katerina/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалон mini
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА