Акционеры СевГОКа намерены направить на выплату дивидендов за 2014-й и предыдущие годы 11,5 млрд грн

Акционеры ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу "Метинвест", намерены направить на выплату дивидендов за 2014-й и предыдущие годы в целом 11,5 млрд грн.

В соответствии с проектом решения собрания, имеющегося в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", планируется направить на выплату дивидендов по итогам 2014 года 1 млрд 545 млн 665,450 тыс. грн, или 0,666723 грн на одну акцию.

Кроме того, планируется направить на дивиденды также 10 млрд грн чистой прибыли за период до 2014 года, или 14,313498 грн на одну акцию.

Всего таким образом распределяется чистая прибыль в размере 11 млрд 545 млн 665,450 тыс. грн. При этом на 1 простую акцию начисляются дивиденды в сумме 4,980221 грн.

Согласно проекту решения, выплата дивидендов должна осуществляться непосредственно акционерам.

Как сообщалось, СевГОК в 2014 году получил чистую прибыль 1 млрд 545,665 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу 2014 года составляла 12 млрд 975,873 млн грн, к концу 2013 года - 10 млрд 322,112 млн грн.

СевГОК завершил 2015 год с чистым убытком в размере 1 млрд 212,497 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу года составила 13 млрд 597,592 млн грн.

Ранее акционеры ЧАО "Центральный ГОК" (ЦГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), также входящего в группу "Метинвест", приняли решение о выплате дивидендов по результатам деятельности общества в 2014-2015 гг. и части нераспределенной прибыли прошлых лет до 2014 года в размере 4 млрд 913,987 млн грн, или 4,141561 грн на одну простую акцию.

Кроме того, акционеры ЧАО "Ингулецкий ГОК" (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу "Метинвест", выплатят дивиденды в размере 2,5 млрд грн, или 0,90592 грн на одну простую акцию, по результатам деятельности в 2014-2015 гг. и части нераспределенной прибыли прошлых лет до 2014 года.

СевГОК специализируется на добыче, переработке и выпуске железорудного сырья.

По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2016 года, Metinvest B.V. (Нидерланды) владеет 96,3961% акций СевГОКа.

Уставный капитал СевГОКа – 579,707 млн грн.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".