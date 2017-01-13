Доходность гособлигаций США выше 3% станет "началом конца"

Долгосрочная тенденция повышения цен 10-летних гособлигаций США может смениться на противоположную, если их доходность превысит 3% годовых, прогнозирует главный инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд.

"Это, по существу, станет началом конца", - сказал он в интервью.

Однако такие длительные тренды не меняются быстро, добавил эксперт, сказав, что могут понадобиться годы для того, чтобы доходность US Treasuries по-настоящему взлетела.

Портфельные управляющие, включая Билла Гросса из Janus Capital Group Inc. и Джеффри Гундлаха из DoubleLine Capital, предупреждают, что "бычий" цикл на рынке гособлигаций может закончиться в этом году на фоне роста процентных ставок после трех десятилетий устойчивого снижения.

Б.Гросс сказал на этой неделе, что надо опасаться роста доходности 10-летних бумаг выше 2,6% годовых, в то время как по словам Дж.Гундлаха, более важным сигналом станет превышение отметки в 3% годовых. В настоящее время процентные ставки находятся в районе 2,36% годовых.

С.Майнерд также сказал, что Федеральная резервная система рискует "остаться позади" экономики и должна повысить ставки в марте. При этом рынки считают подобный шаг далеко не гарантированным: фьючерсы оценивают вероятность повышения примерно в 30%.

Инвесторы не обращают внимания на так называемые точечные прогнозы самого центробанка, которые дают сигнал о траектории процентных ставок, отметил С.Майнерд. Это делает рынок уязвимым и грозит бурной реакцией на ужесточение монетарной политики, полагает он.

Доход от инвестиций Guggenheim Total Return Bond Fund с активами в объеме $4,2 млрд по итогам прошлого года составил 6,2%, опередив по этому показателю подавляющее большинство своих конкурентов. Последние пять лет его доходность составляла в среднем 6,1%, что выше показателей практически всех его конкурентов. Фонд вкладывает средства в ценные бумаги, обеспеченные активами и ипотекой, государственные и корпоративные бонды.