Цены на алюминий держатся у максимума за 19 месяцев, никель дешевеет

Цены на никель на торгах в Лондоне снижаются в пятницу и завершают неделю в минусе на ожиданиях, что некоторые послабления для горнорудной отрасли в Индонезии приведут к росту поставок из этой страны.

Медь на Лондонской бирже металлов (LME) стабильна, алюминий держится у максимума за 19 месяцев.

Котировка никеля с поставкой через три месяца на LME опустилась на 0,8%, до $10195 за тонну. С начала недели металл подешевел на 0,5%.

Индонезия намерена разрешить горнорудным компаниям экспортировать излишки никелевых и бокситовых руд, а также рудных концентратов, смягчив введенный в 2014 году запрет на поставки необработанной руды за рубеж.

Цена меди на LME увеличилась на 0,1%, до $5836 за тонну, с начала недели медь подорожала на 4,4%.

Стоимость алюминия повысилась на 0,2%, до $1793,50 за тонну.

По оценкам S&P Global Ratings, бюджет 1580 горнодобывающих компаний по всему миру на геологоразведочные работы сократился на 21% в 2016 году - до минимальных за 10 лет $6,9 млрд. Аналитики утверждают, что снижение инвестиций в поиск новых месторождений отрицательно скажется на развитии отрасли.