Экономика

11:58 13.01.2017

Средний курс доллара на аукционе НБУ вырос

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по продаже валюты в пятницу с объемом предложения до $100 млн установил курс отсечения 27,60 грн/$1, а средневзвешенный курс составил 27,6486 грн/$1, говорится в сообщении НБУ.

В то же время на межбанковском рынке, завершившем предыдущий день 6 января на отметке около 27,25 грн/$1, к 11:30 пятницу гривня опустилась до 27,63 грн/$1: среднезвешенный курс по итогам 16 сделок на $6,18 млн составил 27,6289 грн/$1.

Как сообщалось, после двух дней превышения предложения валюты над спросом на нее 4-5 января, в ходе которых Нацбанку удалось купить $91,6 млн, в последующие дни НБУ вновь, как в конце минувшего года, пришлось выйти на рынок для поддержания курса гривни от излишнего снижения.

Центробанк объяснил снижение курса нацвалюты традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности, который, в частности заключается в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур.

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