Харьковский аэропорт в 2016г нарастил пассажиропоток

Международный аэропорт "Харьков" в 2016 году увеличил пассажиропоток на 61% по сравнению с 2015 годом – до 599,7 тыс. чел., что, согласно данным аэропорта, практически соответствует показателю рекордного для него 2013 года (605 тыс. чел.).

Как сообщила пресс-служба аэропорта, в декабре 2016 года его пассажиропоток вырос на 60% - до 52,3 тыс. чел.

Развитие аэропорту обеспечили регулярные рейсы в Стамбул (Pegasus, Atlasglobal), Киев (МАУ), Минск (Belavia), Варшаву (LOT), Кутаиси (МАУ), Тель-Авив (МАУ), а также чартерные рейсы в Шарм-Эль-Шейх (Windrose, AZUR Air Ukraine, Bravo) и Харьков - Киттиля (Bravo), а уже на стыке двух годов довольно востребованным стал рейс в Марибор от авиакомпании Bravo.

Аэропорт также отмечает, что в целом в 2016 году он увеличил частоту существующих регулярных рейсов в Киев (МАУ) до двух ежедневно, в Стамбул (Atlasglobal) – с изначальных четырех до семи в неделю, в Тель-Авив (МАУ) пассажиры отправляются уже трижды в неделю (вместо двух).

В марте был открыт новый рейс в Варшаву (LOT), который начинался с пяти частот в неделю, а после расширен до шести.

Кроме того, обслуживались сезонные чартерные рейсы, открыты новые в Даламан (AZUR Air Ukraine, Bravo, Atlasglobal), Марибор (Bravo).

Лидерами по количеству выполненных рейсов среди чартеров стали Анталия (МАУ, Windrose, AZUR Air Ukraine, Atlasglobal, Yanair), Шарм-Эль-Шейх (Windrose, AZUR Air Ukraine, Bravo, Yanair, МАУ).

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2220 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел./час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.