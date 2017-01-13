Кабмин упразднил должность замминистра - руководителя аппарата

Кабинет министров Украины упразднил должность заместителя министра - руководителя аппарата.

Согласно постановлению №1 от 11 января 2017 года, правительство исключило данную должность из перечня заместителей, которые могут быть у министра. При этом сохранено максимальное количество заместителей министра - пять человек (за исключением министра юстиции, у которого может быть восемь заместителей).

Данное решение принято в соответствии с законом "О Государственной службе", которым предусмотрено введение вместо замминистра - руководителя аппарата должности государственного секретаря.